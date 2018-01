Brasil pode ter nova bolsa A nova bolsa funcionaria como um apêndice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), seguindo o modelo Neuer Market, criado em 1997 na Alemanha, que se espelhou na bolsa eletrônica Nasdaq. O novo mecanismo vai exigir maior transparência das empresas e garantir proteção maior aos minoritários. Essa garantia seria dada por meio de um contrato voluntário entre as empresas e a nova bolsa. A idéia do novo mercado partiu da Bovespa, que encomendou o estudo a Mendonça de Barros. Segundo ele, esse novo mercado ocorreria independentemente das alterações institucionais que estão em andamento, como a mudança na Lei das S/As. Na prática, a Bovespa procura alternativas para voltar a crescer, sem depender de medidas que estão fora do seu alcance, como mudanças na legislação. As garantias sugeridas pelo novo modelo devem fazer com que os preços das ações melhorem e, portanto, as companhias possam captar capital a um custo menor. Mendonça de Barros afirmou que esse novo mercado seria propício às novas companhias de tecnologia e também às empresas tradicionais com dificuldade em acessar os mercado externos. Ele acredita que o momento atual favorece a criação desta nova bolsa. Primeiro porque o problema do Brasil não é de demanda e sim de oferta de ações, especialmente agora que o País precisa de investimentos para retomar o crescimento econômico. E, segundo, porque está aumentando o número de empresas com perfil mais adequado à globalização. São pequenas empresas de tecnologia de ponta, ou empresas que se ajustaram a um mercado mais competitivo e que precisam aumentar seu capital para torná-las mais sólidas.