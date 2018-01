Brasil pode ter passado de 15ª para 11ª economia do mundo O Brasil pode ter subido quatro posições no ranking de maiores economias do mundo e estaria agora em 11º lugar, mesmo com o resultado do PIB de 2005, considerado fraco pelos especialistas. O cálculo foi feito pela Austin Rating a pedido da Agência Estado com base nos dados mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgados em setembro. Não é possível, por enquanto, afirmar que este será o resultado definitivo porque a comparação foi feita com base nas estimativas do FMI e apenas em meados de abril o Fundo trará a lista atualizada. O economista da Austin, Alex Agostini, calculou que, com o crescimento de 2,3% do PIB no ano passado em relação a 2004, a soma de riquezas do Brasil já convertida em dólares foi de US$ 784,5 bilhões. Em 2004, o País totalizava US$ 603,8 bilhões, segundo o Fundo. Motivos do avanço Agostini salientou que a melhora na colocação do ranking deve-se mais à conversão do câmbio do que à produção de bens e serviços. "Se não vai com crescimento, vai com dólar desvalorizado", ironizou o economista. Segundo ele, o real apresentou valorização média anual de 16,8% no ano passado. O economista lembrou que esta não é a primeira vez que o Brasil se beneficia do câmbio apreciado para ganhar posições no ranking de maiores economias mundiais. "Em 98, éramos a oitava economia do mundo com a ajuda do dólar", comparou. Caso as estimativas do Fundo sejam confirmadas, o Brasil ultrapassaria as economias medidas em dólar do México, Índia, Austrália e Países Baixos. As previsões do FMI para o PIB de 2005 destes países são, respectivamente, de US$ 758,1 bilhões, US$ 746,1 bilhões, US$ 683,8 bilhões e US$ 622,8 bilhões. Para chegar a este resultado, o economista da Austin estimou quanto representaria em reais o crescimento de 2,3% em 2005 tendo como base os valores correntes já conhecidos até o terceiro trimestre e transformou a quantia em dólares.