Brasil pode voltar a crescer 4,5% ao ano, diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje em almoço promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) que o País pode voltar a crescer a taxas de 4,5% ao ano, como em 2000, ou até mais. "Quero crer que o crescimento em 2000 não foi um acidente. Este número de 4,5% é bastante factível e pode ser superado se houve continuidade no processo de reformas", afirmou. Na palestra, Fraga citou entre essas reformas a tributária, que para ele já está com discussão madura; "a redução dos gastos do governo para ter uma carga tributária mais baixa"; a reforma trabalhista; e o que ele chamou de reforma de segunda e terceira geração, como a lei de falências e incentivos ao mercado de capitais, como a Lei das Sociedades Anônimas. Fraga afirmou também que é necessário fazer um esforço para a desburocratização e tornar mais barato abrir e fechar negócios no Brasil. Ele disse ainda que nenhum candidato trará de volta a irresponsabilidade fiscal. "Fatores conquistados a duras penas, nós brasileiros não vamos largar à toa", afirmou. Fraga disse ainda que a onda de produtividade nos EUA vem do investimento em tecnologia e educação e, segundo ele, o Brasil também vem fazendo esse investimento. Eleições O presidente do BC não quis comentar o crescimento de candidaturas de esquerda no Brasil nas eleições presidenciais. Entretanto, lembrou que tem observado no mundo que "governos de esquerda têm capacidade de tomar decisões arrojadas em questões que eram tabu". Ele citou como exemplo os casos da Nova Zelândia e da Espanha. Fraga afirmou que na Nova Zelândia um governo de esquerda assumiu e promoveu "uma verdadeira revolução no país". Ele deu essa declaração ao ser questionado sobre os rumos da campanha eleitoral no Brasil. Outro exemplo positivo citado por Fraga foi a Espanha. O presidente do BC tratou um cenário otimista para o futuro. E disse que a própria população vai cobrar as reformas necessárias ao desenvolvimento no Brasil. Ele lembrou que isso já se reflete nos discursos dos candidatos, que têm revelado um elevado grau de organização e uma busca pela coerência. Inflação O presidente do BC disse que a inflação está sofrendo impacto, este ano, do reajuste das tarifas de energia, da taxa de câmbio e dos preços do petróleo. Ele afirmou, porém, que "isso não vai acontecer ano após ano". Por isso, Fraga acredita em taxas de crescimento mais elevadas para o Brasil nos próximos anos, caso o País prossiga em seu esforço pelas reformas. "A economia demonstra agora uma recuperação lenta, mas a conjuntura internacional neste momento é extremamente adversa". Ele citou a Argentina e o Oriente Médio, "mas isso não vai ficar assim para sempre". Segundo Fraga, tudo indica que o PIB crescerá 2,5% este ano, o que ele considera um aumento modesto, mas em uma conjuntura que não é das mais favoráveis. Ele disse que "no futuro a economia brasileira vai dar um banho de bola na produtividade, por causa da educação, da abertura, da tecnologia, enfim, de uma soma de fatores positivos". Argentina O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que não acredita na tese de descolamento do Brasil da Argentina. "Claro que algum contágio existe, mas ele está sendo bem administrado". Mas mesmo com os problemas do país vizinho, a economia brasileira vai bem. "Se a Argentina melhorar, vamos nos beneficiar". Fraga disse ainda que "não há nenhum sinal maior no mercado de contágio. O que se viu até o momento não foi nada muito alarmante". De acordo com o presidente do BC, a situação da Argentina é muito preocupante e a saída vai depender de uma coesão nacional de emergência. Juros O presidente do BC, respondendo a uma pergunta sobre por que a taxa real de juro no Brasil é tão alta, afirmou que é mais por uma questão fiscal do que cambial. De acordo com ele, nas últimas duas décadas, o País teve dificuldades fiscais e "este é o preço que ainda pagamos por isso". Fraga afirmou que outro motivo é porque no Brasil ainda há o predomínio da visão de curto prazo e "este horizonte curto de tempo vem de um pouco de medo da questão fiscal do governo e da viabilidade cambial do Brasil". Ele lembrou, porém, que com todos os problemas do ano passado, o Brasil cresceu 1,5% e os juros subiram apenas três pontos percentuais, quando há poucos anos, em momentos de crise, subiam bem mais. "O remédio é este e o tratamento tem que continuar para chegarmos num nível civilizado de juros", disse. Bancos O presidente do BC, quando questionado por executivo do setor de telefonia sobre os altos lucros dos bancos no ano passado, afirmou que "o setor financeiro é muito cíclico e nos anos bons tem a gordura para queimar em anos ruins". Fraga disse que nos últimos 15 anos o retorno sobre o capital investido pelos bancos foi baixíssimo, e que vários bancos quebraram nesse processo. "Agora o setor está caminhando para ter um retorno normal", afirmou. Segundo ele, a preocupação do Banco Central como órgão regulador é com a concorrência do setor financeiro, o que segundo ele permite o equilíbrio entre os objetivos de defesa do consumidor e de viabilidade para o sistema financeiro. "Ninguém entra no setor por caridade", disse. Fraga destacou ainda que a relação entre empréstimo e PIB no Brasil é muito baixa. Protecionismo Fraga disse ainda que o mundo precisa da liderança dos norte-americanos e europeus e "eles precisam abrir a cabeça e o coração para ver que as decisões que tomam têm um enorme impacto no desenvolvimento de países como o Brasil". Fraga disse que ficou preocupado com a posição norte-americana em relação ao aço e afirmou que torce para que "seja um acidente de percurso". Ele disse que é uma posição de governo e que, qualquer que seja o caminho em relação à Alca, que haja respeito aos contratos".