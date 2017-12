Brasil poderá exportar US$ 80 bilhões este ano O Brasil poderá romper este ano a barreira dos US$ 80 bilhões em exportações, segundo projeção da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Sem fazer muito esforço, apenas aproveitando o cenário externo favorável, o País irá acrescentar US$ 5,5 bilhões às vendas externas. De acordo com cálculos da associação, este será o impacto, favorável aos produtores nacionais, da gripe das aves e da vaca louca em outros países, mais o aumento da cotações de soja e minério de ferro. A estimativa da entidade prevê saldo comercial de US$ 23,37 bilhões e importações de US$ 55,52 bilhões. No início do ano, a entidade havia projetado que as exportações do País deveriam fechar 2004 em US$ 78,890 bilhões. O valor já considerava o impacto no aumento de preços da soja (em torno de US$ 3 bilhões), mas não computava os efeitos da gripe do frango na Ásia, os desdobramentos do aparecimento do caso da vaca louca nos Estados Unidos, no fim de dezembro, e o expressivo aumento no preço dos minério de ferro (18,62%). Castro ressalta que a entidade ainda vai aguardar para mais tempo para rever as estimativas, mas admite que o cenário hoje é outro. ?Nossa projeção deve se alterar um pouco. As exportações possivelmente devem aumentar mais?, disse o diretor executivo da AEB, José Augusto de Castro. O diretor da AEB conta ainda que há chances de ganhos também com o avanço das cotações do café. ?São fatores externos que ampliam as exportações. A força que se tem de fazer aqui é aumentar a produção?, afirma. Aliado aos fatores internacionais, Castro cita que a Embraer entregou 100 aviões no ano passado, valor que deverá subir para 160, garantindo receita adicional de US$ 1,2 bilhão às exportações.