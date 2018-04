Brasil poderia gerar até 400 MW com biogás O Brasil tem potencial para produzir entre 300 e 400 megawatts (MW) com uma fonte pouco convencional de energia: o biogás, produzido pelo lixo de aterros sanitários espalhados pelas regiões metropolitanas. A estimativa é do consultor Mark Zulauf, um dos profissionais envolvidos num mapeamento do potencial de geração elétrica proporcionado pelo biogás, que é resultado da fermentação de compostos orgânicos contidos no lixo. O estudo foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), com o objetivo de oferecer subsídios para políticas a serem adotadas futuramente pelo ministério. Segundo Zulauf, da ZLF Consultoria, contratada pela Esalq, já foram identificados no levantamento entre 107 e 110 municípios, com mais de 300 mil habitantes, cujos aterros sanitários oferecem condições para o aproveitamento do biogás para a produção de eletricidade. "Trata-se de uma fonte que une benefícios ambientais à geração de energia", disse Zulauf. De acordo com o consultor, o relatório final será entregue ao ministério em dezembro. Outra qualidade do biogás, explica Zulauf, é que proporciona as vantagens da geração distribuída de energia, que dispensa, por exemplo, a construção de linhas de transmissão. ?Além de reduzir o chorume, que pode contaminar mananciais, e o mal cheiro nos aterros, principal reclamação da vizinhança?. De acordo com Zulauf, a geração de energia elétrica com o uso do biogás não é novidade em países como Estados Unidos e Alemanha. O potencial de geração nos aterros norte-americanos é de 1 gigawatt (GW), enquanto na Alemanha atinge 200 MW. Pioneirismo No Brasil, a capital paulista é a pioneira na tentativa de viabilizar a geração elétrica nos aterros. Segundo Wilson Roberto Biló, engenheiro do Departamento de Controle de Qualidade Ambiental da Prefeitura de São Paulo, foram realizadas em 1995 licitações para a construção de centrais de geração em dois aterros sanitários, Bandeirantes e São João, conquistadas respectivamente, pelas empresas Biogás Ambiental e Qualix Serviços Ambientais (ex-Enterpa Ambiental). Cada central terá uma capacidade de geração de 20 MW cada, segundo ele. "Esses projetos encontram-se em fase de licenciamento ambiental e de aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)", disse Biló. Alternativas A Qualix Serviços Ambientais está procurando alternativas de financiamento e investidores para viabilizar a construção da central de geração no aterro São João, de acordo com Joaquim Neves, diretor de Destinação de Resíduos da empresa. "O projeto demandará investimentos de US$ 20 milhões e estamos em plena crise cambial", lembra ele. Ele acredita, porém, que a lei 10.438, que estabelece a compra, pela Eletrobrás, de energia gerada com fontes alternativas, poderá contribuir para a viabilização dessa fonte de energia. "A nossa expectativa é de que o projeto esteja em funcionamento entre o final de 2003 e meados de 2004", disse Neves. (Eugênio Melloni) Leia mais sobre o setor de Energia no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.