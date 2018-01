Brasil precisa com "urgência" de investimentos em energia A Agência Internacional de Energia (AIE), em seu relatório World Energy Outlook (Perspectiva da Energia Mundial) divulgado nesta terça-feira, calcula que o consumo de energia no Brasil vai ter um crescimento médio de 2,1% ao ano até 2030. Para suprir essa demanda e afastar o risco de o País enfrentar novas crises no abastecimento energético, como o apagão de 2001, serão necessários investimentos acumulados de US$ 470 bilhões no setor durante esse período. "A mensagem mais urgente do estudo no caso do Brasil é a necessidade do País gerar investimentos na infra-estrutura de petróleo, gás e eletricidade ", disse o economista-chefe da agência e autor do estudo, Fatih Birol. "E a prioridade para o governo será fortalecer suas políticas e estrutura regulatória para o setor com objetivo de garantir os investimentos." Ele observou que o País precisa também resolver problemas ambientais relacionados à construção de grandes represas, gasodutos e linhas de transmissão. O World Energy Outlook dedicou um capítulo especial ao Brasil, no qual faz uma radiografia de seu setor energético. O diretor-executivo da AIE, Claude Mandil, em entrevista exclusiva à Agência Estado após a apresentação do estudo em Londres, explicou que isso se deve à crescente relevância econômica do País, inclusive para o setor energético mundial. "Apesar de seus substanciais recursos, o Brasil consome mais energia do que produz", afirmou. "Houve progressos importantes no País nos últimos anos, como na área de biocombustíveis, mas a exemplo do que acontece em outras partes do mundo, algumas inclusive com blackouts recentes como na Europa, é necessário se agir com urgência na atração de investimentos e busca de maior eficiência energética." O estudo observa que o financiamento do setor energético brasileiro será "difícil por causa do limitado desenvolvimento dos mercados de capitais do país. "O financiamento externo poderia ser responsável por uma significativa proporção dos fluxos de capitais para o setor energético do Brasil, especialmente nas indústrias petrolíferas e de petróleo, se as condições certas forem criadas", disse a agência. Petróleo A AIE calcula que a produção petrolífera brasileira atingirá 3,1 milhões de barris diários em 2015 e 3,7 milhões de barris em 2030. O País, observou a agência, continuará auto-suficiente durante esse período, "desde que ocorra o investimento necessário no setor de exploração e produção de petróleo", estimado em US$ 100 bilhões. No total, o setor petrolífero exigirá investimentos de US$ 185 bilhões. A fatia das importações brasileiras de gás natural também deverá declinar, apesar do crescimento da demanda pelo combustível. Mas desde que as reservas de gás do País sejam desenvolvidas com suficiente rapidez. "Isso vai demandar mais investimento privado e uma estrutura regulatória mais eficiente", disse. O Brasil, segundo a AIE, continuará dependente dos recursos hídricos para suas necessidades de geração elétrica, construindo cerca de 66 GW de nova capacidade até 2030. "As represas provavelmente estarão localizadas longe dos centros de demanda, requerendo amplos investimentos em linhas de transmissão para conectá-las à rede nacional", disse a agência. O setor elétrico, sozinho, vai exigir investimentos de US$ 250 bilhões ou 54% do total do setor energético - sendo metade para a geração e o restante para transmissão e distribuição. "O setor privado será cada vez mais necessário para preencher os requisitos de investimentos", disse. "Mas isso vai exigir uma reforma da estrutura de preços e uma maior transparência e consistência do regime regulatório do Brasil." O "cenário de referência" para o Brasil elaborado pelo estudo World Energy Outlook, cujas projeções se ancoram nas tendências atuais do setor energético brasileiro, prevê que o consumo de energia vai saltar dos atuais 200 Mtoe (milhões de toneladas equivalentes a petróleo) para 352 Mtoe em 2030. As projeções se baseiam num crescimento médio anual de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nesse período. Em outro cenário, de "política alternativa", que se baseia na eventual adoção de um conjunto de medidas de maior eficiência energética, o aumento seria reduzido em 38 Mtoe, resultando num crescimento anual de 1,7% por ano até 2030. Energia nuclear Mandil vê como positiva a possibilidade de construção de novas usinas nucleares no País, como vem sendo sinalizado pelo governo brasileiro. "As usinas nucleares têm um papel fundamental na sustentabilidade energética do mundo e são importantes também para o Brasil", disse. No entanto, ressaltou, é importante que elas sejam aceitas pela opinião pública. "E como as novas usinas nucleares são muito poderosas é fundamental que sejam construídas em torno de uma rede de conectividade muito forte, um fato que, tenho certeza, é do conhecimento do governo brasileiro." Segundo a AIE, a participação dos biocombustíveis no consumo de combustíveis de transportes rodoviários saltará dos 14% registrados em 2004 para 23% em 2030.