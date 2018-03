Brasil precisa de política energética abrangente, diz AIE Estudo sobre o setor de gás na América do Sul da Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que nos últimos anos o Brasil vem sofrendo pela falta de uma política energética abrangente, que trate simultaneamente dos aspectos relacionados aos setores elétrico, petrolífero e de gás. O País também foi prejudicado pela necessidade de promover um gerenciamento emergencial da crise no setor em 2001. "Recursos e conhecimento técnico insuficientes e uma elevada instabilidade nos cargos de alto e médio escalão reduziram a capacidade do Ministério das Minas e Energia de exercer um papel eficiente na definição de uma política energética?, diz o estudo. Segundo a AIE, o governo federal deveria definir claramente o papel de cada integrante do setor e propiciar um número de funcionários suficiente para a elaboração das políticas. "As agências regulatórias deveriam se concentrar na implementação das políticas e não preencher. O trabalho das agências regulatórias que lidam com o transporte e distribuição de gás e eletricidade deveria ser coordenado." O estudo afirma também ser necessária a adoção de mais reformas de mercado antes que o processo de privatização seja aprofundado. De acordo com a AIE, a Petrobras foi parcialmente privatizada mas ainda tem uma posição dominante na produção, importação, transporte e distribuição de gás no Brasil. "As agências regulatórias deveriam ser fortalecidas para implementar as regras existentes em qualquer disputa que envolva uma empresa forte, como a Petrobras", diz o relatório. Os próximos passos, afirma a AIE, deveriam levar em conta as características específicas do setor energético, principalmente o domínio da geração hidroelétrica e como isso afeta a introdução do gás como gerador de energia. "Embora seja necessário revisar decisões prévias, os compromissos assumidos do setor público junto aos investidores privados devem ser honrados, para manter e melhorar o crédito do Brasil com a comunidade financeira internacional. Isso não significa que o governo deveria socorrer investidores que deliberadamente assumiram riscos." Para a entidade, uma política energética abrangente deveria também tratar de outros temas, como os objetivos ambientais, política fiscal ligada ao tributos que incidem sobre a energia e questões trabalhistas e sociais.