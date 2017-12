Brasil precisa de R$ 40 bi em infra-estrutura por ano O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro, afirmou que o setor de infra-estrutura precisa de investimentos de cerca de R$ 40 bilhões ao ano nos próximos cinco anos. Segundo ele, o País está vivendo uma situação singular. De um lado, existe uma forte demanda do setor produtivo e da sociedade por serviços de infra-estrutura mais eficientes, confiáveis e sofisticados, mas, de outro, o País está passando por um período crítico de investimentos no setor. "A esta situação poderíamos denominar de paradoxo do crescimento abortado", disse. Segundo ele, em várias áreas de infra-estrutura existe demanda, tecnologia, investidores, recursos mobilizáveis, mas não há investimento. "Diante do consenso de que os recursos públicos não são suficientes para reverter o déficit em infra-estrutura, o caminho está no aumento da participação do capital privado", afirmou. Condições necessárias Na opinião de Monteiro, existem condições que precisam ser estabelecidas para conquistar a confiança do investidor, entre elas o estabelecimento de um marco regulatório (regras) claro para as agências reguladoras, com o objetivo de "gerar confiança" no investidor. Além disso, a garantia de transparência a todos os agentes deveria ser o objetivo da legislação das agências reguladoras. O executivo disse ainda que, com exceção do setor de telecomunicações, os demais da área de infra-estrutura estão vivendo um período de incertezas e progressiva deterioração. "Sabemos que o retorno a uma trajetória de crescimento depende fundamentalmente do investimento. No caso do Brasil, crescer implica necessariamente recuperar, modernizar e expandir a infra-estrutura. Monteiro participa hoje do seminário sobre a Lei Geral das Agências Reguladoras, em Brasília.