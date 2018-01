Brasil precisa investir em energia elétrica, diz Lessa O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse hoje que o Brasil precisa investir no setor elétrico para estar preparado para um possível crescimento mais robusto. Os atuais investimentos previstos no setor consideram taxas reduzidas de expansão econômica, conforme ele, mas se o País voltar a crescer mais rápido, vai ter problemas de abastecimento de energia no futuro. Ele lembrou que há alguns grandes projetos em análise, como a usina de Belo Monte. "O BNDES é historicamente financiador de energia no Brasil", afirmou, estimando "uma nova safra de grandes projetos" no setor. Lessa teve audiência hoje com o governador gaúcho, Germano Rigotto (PMDB).