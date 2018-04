Brasil precisa manter abertura da economia, diz Meirelles O Brasil deve continuar abrindo sua economia para o comércio e o fluxo de capitais, apesar da decisão recente do governo de elevar a tarifa de importação de calçados e roupas, afirmou nesta segunda-feira, 30, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "É normal que o Brasil tente, de um lado, defender setores mais vulneráveis da competição externa, assim como é importante que, por outro lado, mantenha um nível geral de abertura", disse a jornalistas após uma apresentação a investidores em Nova York. "O Brasil deve continuar abrindo sua economia, facilitando os fluxos de capital e aproveitando os aspectos positivos de uma economia mais competitiva e aberta, incluindo as importações de bens intermediários, como máquinas e equipamentos". Meirelles disse que também é importante para o País proteger os empregos. "É uma política de governo", afirmou.