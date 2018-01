Brasil precisa reduzir gasto público para crescer, diz OCDE O Brasil precisa enxugar seus gastos públicos, sobretudo no setor da Previdência, para conseguir atingir um patamar mais alto de crescimento sustentável, afirma um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O texto foi entregue nesta sexta-feira no Rio de Janeiro por economistas da OCDE a representantes do Ministério da Fazenda. Nele, a organização, que reúne 30 nações - a maior parte da Europa - comprometidas com economia de mercado e democracia, sugere que o Brasil realize uma reforma da Previdência como forma de reduzir os gastos. ?O esforço fiscal adicional que será necessário para colocar a relação dívida pública/PIB em uma tendência de queda teria de ser baseada em um enxugamento do gasto atual, incluindo aposentadorias, em vez aumentos na contribuição e nos impostos, que têm impacto negativo?, diz o relatório. Além disso, a OCDE diz que o Brasil precisa corrigir outros dois problemas para poder crescer: aumentar os investimentos privados em tecnologia e inovação e aumentar o número de trabalhadores no mercado formal. ?O setor privado (brasileiro) necessita ser mais inovador para elevar a produtividade e aumentar a competitividade da economia?, afirmou a entidade, em seu relatório anual sobre o Brasil. ?Aumentar os gastos em pesquisa e desenvolvimento, atualmente baixos em relação aos principais países da OCDE e realizados principalmente pelo governo, podem ajudar muito a melhorar o desempenho do país em termos de inovação?, diz o documento. Segundo os dados da OCDE, o investimento do setor privado brasileiro em tecnologia deve quadruplicar para atingir a média de 1,6% dos países da organização. Somando-se os investimentos públicos, o gasto do Brasil em pesquisa e desenvolvimento é de apenas 1% - menos da metade da média dos países da OCDE. ?Apesar de excelência acadêmica em muitos nichos, indicadores sugerem que há muito espaço para melhoras. O desafio crucial para as políticas públicas é aumentar a inovação no setor privado?, recomendou o relatório. Proposta de reforma O documento foi divulgado em um momento em que o governo brasileiro discute formas de atingir um crescimento anual de 5%, meta informal estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das propostas, que tem provocado divisões no governo, é enxugar os gastos públicos com uma reforma da Previdência. O secretário-executivo da Fazenda, Bernard Appy, disse que o governo brasileiro tem consciência da necessidade de cortar o déficit da Previdência, mas que isso precisa ser feito de uma forma ?socialmente justa?. Segundo o relatório, o gasto com Previdência no Brasil é maior do que a média dos países da OCDE, entidade. O Brasil é um membro associado da OCDE. ?Muito pouco foi feito (para reformar a Previdência) desde 2005?, diz o texto. Sugestões O relatório da OCDE especifica como deve ser a reforma previdenciária no Brasil. Entre as medidas defendidas pelo documento estão a adoção de uma idade mínima para aposentadoria na iniciativa privada (que deveria ser a mesma para homens e mulheres) e romper a relação entre o valor da aposentadoria e do salário mínimo, indexando as pensões a um índice de inflação que leve em conta os gastos dos aposentados. O economista-chefe da OCDE para a América do Sul, Luiz de Mello, elogiou a política monetária brasileira, que disse ter aberto espaço para a queda gradual das taxas de juros, beneficiando o crescimento econômico. O relatório da OCDE também relaciona a queda do juro à redução do gasto público. Segundo o texto, com a queda da Selic, a poupança doméstica poderia ser melhor utilizada para financiar investimentos na economia.