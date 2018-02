Brasil precisa se aproximar dos EUA, diz Amcham O Brasil tem que fazer uma aproximação direta com os Estados Unidos. Não adianta se esconder via Organização Mundial do Comércio, a OMC. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio (Amcham), Hélio Magalhães, em uma publicação no site da entidade, que congrega mais de 6.600 empresas. "Temos que encarar os Estados Unidos como prioridade. Eles são o maior mercado que temos, representam 21% do que exportamos. Se não houver uma estratégia especifica para o nosso maior cliente, não dá para acreditar que continuaremos crescendo. Olhando o Brasil como uma empresa, que precisa competir, vender seus produtos, eu creio que as estratégias estejam completamente equivocadas", afirmou. Magalhães participou de reunião do conselho da entidade, onde respondeu perguntas, como a possibilidade dos Estados Unidos retirarem o Brasil da lista de beneficiados do Sistema Geral de Preferências (SGP). Ele respondeu que a "ameaça é iminente já que os dois países não se entendem neste assunto. O fato é que não houve uma aproximação estratégica com a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) na Rodada de Doha. O Brasil, ainda preso às prioridades do Mercosul, cria barreiras para discussões como as do SGP". Segundo Magalhães, nos últimos anos a aproximação com os Estados Unidos ficou muito distante, já que os norte-americanos, diferentemente dos brasileiros, não dependem das exportações e têm outras ferramentas que os deixam indiferentes nessa discussão. Competitividade suficiente Ele continuou sendo inquirido sobre o argumento de alguns congressistas americanos, como o senador Chuck Grassley, de que países como o Brasil e a Índia já são competitivos o suficiente em alguns setores, portanto poderiam prescindir do incentivo SGP. Esse senador argumenta que as mesmas nações não quiseram uma abertura maior de seus mercados junto à OMC. Mudança de postura Perguntado se o Brasil precisa mudar sua postura em relação à política internacional, Magalhães respondeu que "é preciso um olhar estratégico global, não só do governo. O Brasil precisa ser um parceiro grande, até mesmo para gerar renda e melhores condições para sua população. Essa discussão, na prática, tem que partir da sociedade. Os grupos, empresas, organizações têm que chamar o governo para um debate mais estratégico, visando melhorar o comercio exterior do Brasil". Ele também respondeu aos que insistem em dizer que a Rodada de Doha não terminou que "se olharmos a história veremos que só se está postergando uma situação. Doha está caminhando para ficar na mesma situação da Alca. O ponto é que ao levar o futuro das negociações comerciais do Brasil para Doha, fechou-se as portas para outros acordos comerciais que poderiam ser resolvidos de maneira mais simples".