Brasil precisa se preparar para concorrência internacional, diz Levy

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a aproximação do Brasil com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) será importante para o País, mas que há a necessidade de abrir o mercado para empresas estrangeiras. "Temos que nos abrir para o exterior e estar preparados para a concorrência internacional", afirmou.

O ministro, que participou de reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, e líderes do governo, não comentou a fala de Temer sobre corte de gastos nas despesas do governo. Na segunda-feira, 4, o vice-presidente alertou que, quanto mais modificações forem feitas nas medidas de ajuste fiscal, maior será o corte de despesas necessário para equilibrar as contas do governo - um recado aos partidos da base aliada.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Levy, até meados do ano será assinado um acordo de cooperação com os países da organização, que se dedica ao estudo de políticas públicas. O tratado estabelecerá uma base jurídica para as contribuições financeiras aportadas pelo Brasil e sistematizará o relacionamento entre as duas partes.

Entretanto, o País não se tornará membro da OCDE: "É um marco de trabalho, não é adesão total de membro. Por enquanto não estamos fazendo isso porque a gente não precisa neste momento", afirmou. "São ações que a gente já desenvolve com a OCDE, mas que faltava uma organização", finalizou Levy.

Bolsa de Valores. Sobre o desempenho do mercado de capitais brasileiro, Levy destacou que a Bolsa vem tendo um desempenho mais favorável pelo aumento da confiança na economia brasileira: "É por isso que a gente tem de votar as medidas que estão no Congresso o mais rápido possível, porque elas criam um novo ambiente", afirmou. Em abril, a Bovespa teve o melhor mês desde janeiro de 2000 em matéria de entrada de recursos estrangeiros.

Na avaliação do ministro, "há uma convergência crescente" em torno das medidas de ajuste fiscal, entre elas a MP 665, que altera regras do seguro-desemprego e está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje. "Tem tido um entendimento muito claro de que tem de ser mantida a integridade das medidas", afirmou. "É muito importante votar no Congresso o mais rápido possível o ajuste, para começarmos a medida além do ajuste."

O governo está numa semana decisiva para o ajuste, uma vez que está prevista a votação no plenário da Câmara da Medida Provisória 665, que altera benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego.

A MP 665 já tranca a pauta do Plenário da Casa e, junto com uma outra, a MP 664, faz parte do ajuste fiscal do governo, promovendo mudanças trabalhistas e previdenciárias.