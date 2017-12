Brasil produzirá cerveja de trigo O Brasil ganhará, a partir de agosto, uma cerveja fabricada com trigo. Com investimento de cerca de R$ 3 milhões, a Microcervejaria Brauhaus abrirá as portas no futuro shopping Total de Porto Alegre, um centro comercial com 450 lojas que será inaugurado no dia 29 de maio. O empreendimento é resultado de uma parceria do empresário alemão Hosse Daghigh com a Cervejaria Weideneder, originária da cidade de Tann, no sul da Alemanha. De acordo com Daghigh, esta será a primeira cerveja feita com trigo - em lugar da cevada - no Brasil. O uso do cereal preserva a qualidade da bebida por mais tempo, disse Daghigh. A Brauhaus tem cinco unidades: três na Alemanha (Nuremberg, Munique e Hamburgo), uma na Inglaterra (Londres) e outra na África do Sul (Cidade do Cabo). Depois de consolidar a microcervejaria em Porto Alegre, Daghigh pensa em investir em outras cidades brasileiras. A previsão de Daghigh é produzir 30 mil litros por mês de cerveja, que será vendida em cinco tipos ? quatro brancas e uma preta. A cerveja Weideneder tem 11 variedades. A produção no Rio Grande do Sul começará com ingredientes importados, mas a intenção é selecionar fornecedores locais no futuro, disse Daghigh. Ele espera o retorno do investimento em quatro a cinco anos.