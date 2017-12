Brasil produzirá lubrificante de castanha de caju A descoberta do Brasil há mais de 500 anos se renova a cada dia. É o caso do caju, que só em três Estados nordestinos ocupa 700 mil hectares de cultivo nativo e cuja importância comercial com maior valor agregado limitava-se à venda da castanha para ramos alimentícios no Brasil e no exterior. A partir de março, a castanha será alvo de um projeto de engenharia para produção em grande escala do Líquido da Castanha de Caju (LCC), matéria-prima antioxidante semelhante a compostos fenólicos derivados de petróleo, cujas importações somam US$ 20 milhões por ano. O lubrificante de LCC, batizado como Aditivo 3-PDP e fabricado em unidade-piloto de 20 litros/hora, evita o acúmulo de produtos químicos (que viram uma espécie de líquido corrosivo) em componentes do motor do automóvel. O investimento na implantação da indústria será orçado após a conclusão do projeto de engenharia. Projeto O projeto dará origem a uma fábrica com capacidade instalada para 300 litros/hora, empreendimento que será tocado pelos sócios brasileiros Adinor-Aditivos do Nordeste, Caju Gomes e Irmãos Fontenelles, além da italiana Otremare. A unidade será instalada próximo ao Porto de Pecém, no Ceará, vizinho a Fortaleza. O coordenador do Projeto de Produção de Aditivos a partir de LCC da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor José Osvaldo Carioca, afirma que a BR Distribuidora, da Petrobras, será cliente exclusiva da primeira fase da produção em escala. A BR Distribuidora acrescentará o 3-PDP à gasolina que abastece entre 30% e 35% do mercado de combustíveis no Brasil - demanda que corresponde a 60% da sul-americana. Por meio desse mapa é possível calcular que a produção de LCC para atender ao mercado brasileiro deverá ser mais de três vezes superior à escala que se pretende implantar, nessa primeira fase. "Depois, pensaremos em mercados externos, a começar pela América do Sul. Multinacionais já pediram amostras", antecipa o acadêmico. Dividendos "A Petrobras terá vantagem comercial, porque hoje paga US$ 5 por litro, no mercado externo, e no Brasil o produto sairá por US$ 3, devido à economia de escala e ao contrato exclusivo com a empresa", avalia José Carioca. A área social também será beneficiada, segundo o professor, lembrando que hoje o litro do óleo bruto é vendido por US$ 0,30, e que o acréscimo de valor agregado ao produto no País deverá render melhores dividendos aos agricultores. José Carioca afirma que outros três derivados de LCC vêm sendo desenvolvidos pela universidade: um aditivo para gasolina, um lubrificante de uso geral, inclusive para a área petroquímica, e um óleo para lubrificar equipamentos de extrema pressão como engrenagens de caminhões de grande porte. Patentes Os produtos, exclusivos do Brasil, estão em processo de registro de patente, assim como a modificação do caju realizada pela Embrapa por biotecnologia, para aceitar cultivo irrigado. "A idéia é substituir o cultivo nativo pelo irrigado, forma de expandir a produção sem ocupar um número maior de hectares, já que o clima do Nordeste permite safras o ano inteiro", ressalta Carioca. Tal técnica representará um salto de produtividade dos cajueiros de 200 quilos de castanha por hectare, para 3 toneladas por hectare. "O Brasil é o único país no mundo que possui estudos de engenharia genética sobre o caju", frisa o acadêmico. O contato com o professor José Osvaldo Carioca pode ser feito pelo e-mail carioca@ufc.br ou pelo site do Padetec (Parque de Desenvolvimento Tecnológico) da UFC (www.padetec.ufc.br).