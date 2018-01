Brasil promove bufê de peixes para atrair britânicos O governo brasileiro vai tentar atrair os importadores britânicos do setor de pesca através do estômago. Na próxima segunda-feira, o Secretário Especial de Aquicultura e Pesca, José Fritsch, acompanhado de vários exportadores brasileiros do setor pesqueiro, vai oferecer um almoço na embaixada brasileira em Londres para exportadores britânicos. O prato principal será o pescado do Brasil, com um bufê que dará aos britânicos a oportunidade de desgustar uma variedade de peixes de água doce tipicamente brasileiros. Segundo o convite enviado pela embaixada, Fritsch, outros integrantes do governo e os exportadores, "irão responder as perguntas e discutir as características de sabor sutís, refinadas e diferentes texturas de peixes nobres como o lambari, pacu, pintado e o tambaqui, peixes que estão destinados a agradar o paladar do consumidor britânico".