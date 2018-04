Brasil quer ampliar acordo entre o Mercosul e a Índia O Brasil quer ampliar o acordo comercial existente entre o Mercosul e a Índia. O atual entendimento se limita a um número relativamente pequeno de produtos e o País quer atingir um comércio de US$ 10 bilhões com os indianos nos próximos anos, cinco vezes o volume atual. Mas há um problema: nem o Congresso brasileiro nem dos demais países do bloco sul-americano até hoje ratificaram o acordo assinado com Nova Déli há três anos. O chanceler Celso Amorim, que esteve na Índia nos últimos dias, reconheceu em entrevistas a jornais locais que a não ratificação do acordo negociado em 2004 era um obstáculo para que Índia e Mercosul pudessem avançar para uma eliminação total das barreiras comerciais. Ele apontou, porém, que espera que a ratificação por parte do Congresso brasileiro ocorra na época da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Índia em junho. O Brasil é o maior parceiro comercial da Índia na América Latina. Mas o comércio bilateral não chega sequer a US$ 2,5 bilhões, valor considerado como pequeno para dois países que estão entre os dez maiores em termos de população no mundo. "Faremos o possível para ratificar o acordo. Não há falta de vontade política, mas estamos num sistema parlamentar de governo e o processo está levando um tempo longo (para a ratificação)", afirmou Amorim a um grupo de empresários indianos. Enquanto o Congresso não aprovar o acordo, o entendimento sobre tarifárias de exportações e importações não pode começar a vigorar. Amorim não deixou ainda de lamentar a postura dos demais países do Mercosul. "Os demais membros (do Mercosul) não estão ratificando o acordo nesse momento. Infelizmente, é só o Brasil", disse. O objetivo principal do Brasil não é apenas manter um acordo com a Índia, mas estabelecer um entendimento comercial que envolva também o Mercosul e os países do sul da África.