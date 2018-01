Brasil quer antecipar tarifa zero para álcool e açúcar O Brasil proporá ao governo americano a inclusão do açúcar e do álcool na primeira fase de eliminação total de tarifas para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) a partir de 2006, data inicial prevista para o bloco. A informação é do coordenador de acordos e políticas comerciais do ministério da Agricultura, Paulo Nicola Venturelli. Segundo a lista atual de ofertas apresentada pelos americanos para o bloco, as exportações de açúcar e álcool com tarifa zero só seriam possíveis na quarta fase de implantação da Alca, a partir de dez anos após 2006, sem prazo limite, informou o diretor do departamento de açúcar e álcool do ministério, Ângelo Bressan. Ou seja, pela proposta atual, o Brasil só poderia vender açúcar e álcool ao mercado americano com tarifa zero a partir de 2016. "Considerando que açúcar e álcool são produtos sensíveis para os americanos, pode ser que o governo dos Estados Unidos proponha ao Brasil antecipação da fase de desgravação para alguns produtos de interesse deles", afirmou Venturelli. Na contrapartida, o Brasil poderá antecipar o período de desgravação para as importações de trigo americano. "Nós importamos trigo e cevada, por exemplo. E pela proposta atual brasileira, as importações de trigo americano com tarifa zero só seriam possíveis na quarta etapa de implantação da Alca", disse o coordenador. Os dois lados terão até julho para melhorar suas ofertas. Bressan lembrou que o Brasil pode aumentar significativamente a produção de açúcar e álcool, com incremento na área plantada com cana-de-açúcar. Ele estimou que a área plantada com cana-de-açúcar atualmente é de 5 milhões de hectares. As fases de desgravação para a Alca são as seguintes: primeira fase (tarifa zero imediatamente após a criação do bloco, em 2006), segunda fase (desgravação tarifária até cinco anos, a partir de 2006), terceira fase (desgravação de cinco a dez anos) e quarta fase (a partir de dez anos, sem prazo limite).