Brasil quer indenização ´justa´ pelas refinarias na Bolívia O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, endureceu o discurso em relação à Bolívia. Em entrevista na Câmara dos Deputados, ele afirmou que a estatal espera da Bolívia uma indenização "justa" pelas duas refinarias que possui naquele país e que foram nacionalizadas. E ameaçou: se a indenização oferecida não for considerada justa pela Petrobras, a estatal vai usar "todos os mecanismos" para defender o ponto de vista brasileiro. "Ninguém vai fazer negociação que não seja em valores equivalentes. Vamos fazer a defesa dos interesses da Petrobras", declarou. Ele não quis comentar a possibilidade de contratação de uma auditoria internacional para definir o valor da indenização, mas informou que a Petrobras já contratou um banco que tem uma avaliação de preço. "Mas não posso dizer o valor e nem o nome do banco", afirmou. Gabrielli disse ainda que os novos investimentos da empresa na Bolívia dependem das garantia previstas nos contratos que foram assinados em outubro do ano passado com o governo da Bolívia. Segundo ele, se os contratos forem efetivados, as condições forem adequadas e não surgirem "surpresa", novos investimentos da Petrobras serão estudados caso a caso.