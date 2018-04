Brasil quer internacionalizar programa do álcool O governo se prepara para reativar o Proálcool, nos próximos meses, com a garantia de fornecimento pela formação de estoques reguladores. Ao mesmo tempo, o Brasil vai fornecer a tecnologia do álcool combustível para a Índia e a China, multiplicando o alcance do programa de álcool carburante. "O Brasil é hoje o principal e mais competitivo produtor de álcool do mundo e temos enorme interesse em que outros países se incorporem a esse universo de produtores e consumidores de álcool combustível", afirmou o secretário de Desenvolvimento da Produção, Reginaldo Arcuri, durante entrevista no Jornal das Dez, da Globonews. O acordo com a Índia prevê, inicialmente, uma ajuda institucional, mas que pode abrir possibilidades para a exportação de veículos e peças brasileiros. "Nós vamos transmitir a eles a nossa experiência, desde a criação de mudas de cana mais adaptadas a determinados tipos de solo, até a regulamentação de como usar o álcool." Retomada do Proálcool Arcuri disse que o setor privado e o governo brasileiro estão estudando formas de garantir o abastecimento de álcool combustível, mesmo diante de um possível aumento da cotação do açúcar no mercado internacional. "Há uma articulação do setor privado com o governo para que se tenha estoques de fornecimento, tanto para o consumidor brasileiro quanto para os consumidores estrangeiros para os quais nós queremos exportar", frisou o secretário. Ele disse que o financiamento dos estoques seria feito pelo próprio setor sucroalcooleiro. "O processo de negociação com o setor produtivo tem evoluído muito nestas últimas semanas e, certamente, o ministro (Sérgio Amaral) anunciará em breve o processo de pactuação de todo esse ajuste para uma nova etapa do álcool combustível no País." Álcool sem subsídios Reginaldo Arcuri defende ainda que o setor do álcool seja auto-financiado no próprio processo de produção e comercialização, sem qualquer tipo de subsídio. Desta maneira, a tendência, segundo ele, é de que se reduzam as diferenças de preço em relação ao açúcar, reduzindo o risco de desabastecimento. "O açúcar, como uma commoditie internacional, já é financiado pelos compradores", lembrou. "Vamos é introduzir um mecanismo eficaz para que isso seja feito para o álcool e, aí sim, a diferença de preço entre os dois tende a ficar muito menor e tende a se comportar de uma maneira muito mais equilibrada ao longo do tempo."