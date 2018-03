Brasil quer margem para desenvolver indústria nacional na Alca O Brasil quer que Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e o acordo entre o Mercosul e a União Européia (UE) deixem margem para o desenvolvimento industrial do País. O Itamaraty fez propostas para que nos acordos de livre comércio que estão sendo negociados o País possa aplicar algum tipo de protecionismo aos setores ditos "nascentes" do parque industrial brasileiro. "O perfil produtivo do Brasil ainda não está definido", afirmou o subsecretário de Comércio do Itamaraty, embaixador Clodoaldo Hugueney. Segundo ele, os europeus foram os únicos a responder ao pedido do Brasil para que o tema seja incluído na agenda de negociações. "O que eles (europeus) nos disseram é que estão prontos para avaliar a questão", afirmou o embaixador, que está em Genebra participando das reuniões da Organização Mundial do Comércio (OMC). Por enquanto, os Estados Unidos não deram indicações de qual será sua posição sobre o tratamento do tema na Alca. O mecanismo possibilitaria que, caso o País sentisse a necessidade de desenvolver algum setor industrial depois que os acordos comerciais já estivessem em vigor, os parceiros permitiriam algum tipo de proteção ao setor envolvido no projeto industrial. Como os acordos levarão à eliminação das tarifas entre os países, a proteção poderia ser traduzida em um aumento das taxas de importação para os produtos em questão. O setor químico e o de eletroeletrônicos seriam dois dos setores que poderiam se beneficiar desse projeto. Mas nem todos no Brasil estão satisfeitos com a iniciativa. Os setores que comprariam os insumos que se beneficiarão da proteção reclamam que as importações, livres de tarifas, reduziriam os custos de suas produção. Já a tarifa obrigará que comprem do fornecedor nacional, que nem sempre teria preços competitivos.