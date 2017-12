Brasil quer mostrar aos EUA que não há dumping com camarão O ministro da Secretaria de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, disse hoje que o governo pretende convidar autoridades norte-americanas para conhecer a produção de camarão no Brasil e comprovar que não há prática de dumping no setor. A acusação foi feita por pescadores de camarão dos Estados Unidos, que moveram ação contra o Brasil e outros cinco países exportadores. Fritsch está reunido com representantes do setor para discutir a reclamação norte-americana. De acordo com o ministro, o objetivo do governo é sensibilizar as autoridades norte-americanas e setores produtivos para o fato de que esta ação "prejudica não tanto o Brasil e os países produtores, mas especialmente o próprio mercado norte-americano". O consultor da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC), Aroldo Lima Neto, explicou que os Estados Unidos importam 90% do camarão que consomem. A ação dos produtores norte-americanos contra o Brasil foi apresentada no Departamento de Comércio dos Estados Unidos no dia 31 de dezembro de 2003. O Brasil domina a tecnologia do camarão e o clima é favorável, o que explica a alta produtividade obtida, conforme a ABCC. Os produtores nacionais conseguem rendimento de até 6.500 quilos por hectare/ano. No ano passado, os três maiores exportadores de camarão para os Estados Unidos foram a Tailândia, China, Vietnã, Índia, Equador e Brasil, justamente os alvos do processo antidumping. A Tailândia obtém rendimento de 3.400 quilos por hectare/ano. Fritsch terá uma reunião hoje à tarde com a embaixadora norte-americana Donna Hrinak. O Brasil produziu 90 mil toneladas de camarão em 2003, das quais 25 mil toneladas foram exportadas para os Estados Unidos. A ABCC já contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para cuidar da defesa do setor. Lima Neto estimou que a defesa contra a ação poderá representar um custo de US$ 2 milhões, caso o processo chegue à fase final. A ABCC esperava contar com apoio financeiro do governo brasileiro para arcar com os custos da defesa, mas o ministro descartou esta possibilidade.