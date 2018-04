Brasil quer pagar mais e ter mais poder no FMI O Brasil quer ampliar seu poder de voto no FMI, informou ontem o chanceler Celso Amorim. Para isso, terá de aumentar a contribuição para a entidade. "O Brasil está preparado para pagar uma cota maior para ter uma cota maior nas decisões do FMI", disse, sem mencionar valor. "Precisa ser uma quantia importante". Pelas regras do Fundo, o aumento das cotas é condicionado ao aporte de mais recursos. Fonte próxima do Ministério da Fazenda revelou, porém, que o País cogita participar do aumento de capital do FMI, cujo projeto foi defendido pela União Europeia no domingo.