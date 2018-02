Brasil quer propostas por trem-bala no primeiro semestre de 2009 O governo brasileiro planeja solicitar propostas para a construção de um trem de alta velocidade orçado em 11 bilhões de dólares na primeira metade de 2009, projeto incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado nesta terça-feira. A intenção do governo é concluir os editais até outubro e promover a concessão no primeiro semestre de 2009 A ferrovia proposta deve ligar os aeroportos internacionais do Rio de Janeiro (Galeão) e de São Paulo (Cumbica), assim como o aeroporto de cargas de Viracopos, em Campinas. A decisão de prosseguir com os planos de criação do trem, que liga as duas maiores cidades do país, decorre de uma crise enfrentada pelo setor de aviação brasileiro desde setembro de 2006, com atrasos nos vôos e dois grandes desastres aéreos. Autoridades têm tentado reduzir o tráfego em aeroportos localizados dentro de cidades, especialmente em Congonhas, onde um acidente com um Airbus da TAM matou 199 pessoas em julho de 2007. Um consórcio liderado por franceses venceu, na semana passada, a licitação por uma ferrovia de alta-velocidade avaliada em 1,48 bilhões de dólares na Argentina, ligando as cidades de Buenos Aires, Córdoba e Rosário. (Reportagem de Raymond Colitt e Isabel Versiani) REUTERS AS MPN