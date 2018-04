Brasil quer redução das barreiras para negociar Alca O Financial Times afirma na edição de hoje que o governo brasileiro deixou claro ontem ao secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, que apesar da crise econômica que afeta o cone sul, o País não aceitará fechar o acordo para Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), a menos que os Estados Unidos reduza suas barreiras comerciais e abra seus mercados. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse em público que as suas conversas com O´Neill tinham sido "construtivas" e que esperava o "apoio efetivo dos Estados Unidos". Mas segundo o jornal britânico, o presidente mostrou a sua frustração com o protecionismo norte-americano. O Brasil está interessado na Alca apenas em troca de "acesso aos mercados", teria dito Fernando Henrique Cardoso a O´Neill.