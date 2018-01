Brasil quer retaliar EUA em US$ 1 bi por subsídios ao algodão O Brasil solicitou nesta quinta-feira à Organização Mundial do Comércio (OMC) o direito de retaliar os Estados Unidos em US$ 1 bilhão, por causa da disputa envolvendo subsídios norte-americanos ao algodão. Há seis meses, o Brasil conseguiu que a entidade máxima do comércio condenasse os subsídios norte-americanos, que estavam prejudicando os produtores brasileiros. A OMC deu seis meses para que os mecanismos de apoio fossem retirados nos Estados Unidos. Como isso não ocorreu, o Brasil solicitou hoje o direito a aplicar sanções. A autorização oficial será dada na semana que vem, mas o governo dos Estados Unidos promete questionar o valor da retaliação pedido pelo Brasil.