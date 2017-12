Brasil quer retomar exportações de frango ao Iraque As empresas exportadoras de carne de frango, que nos últimos cinco anos dobraram sua participação no mercado internacional, querem retomar as vendas para o Iraque depois da guerra. "No processo de reconstrução pós-guerra, está nos nossos planos a retomada das vendas ao Iraque e a expansão das exportações para o Oriente Médio", afirmou o novo presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango, Júlio Cardoso. A forte presença do Brasil como fornecedor para outros países da região, segundo Cardoso, poderá facilitar a retomada das vendas para o Iraque. É difícil hoje estimar o tamanho do mercado iraquiano, mas na década de 80, o país foi o maior comprador de frango inteiro do Brasil. Segundo o diretor-executivo da Abef, Cláudio Martins, o último embarque ocorreu em 1985, com 80 mil toneladas. As exportações de frango para o Oriente Médio apresentaram crescimento significativo no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Abef, foram 160.948 toneladas, 43% a mais do que no primeiro trimestre de 2002. O maior comprador foi a Arábia Saudita, com 87.733 toneladas (alta de 41,26%). Considerando todos os mercados, o crescimento das exportações é ainda mais expressivo. De acordo com os dados da Abef, o volume total exportado de janeiro a março cresceu 50,33% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, chegando a 491.730 toneladas. A receita obtida foi de US$ 391,240 milhões, uma elevação de 21,16% em relação aos US$ 322,912 milhões registrados em igual período de 2002. O crescimento menor das receitas se explica pela queda dos preços do produto no mercado mundial, que recuaram 19,40% no primeiro trimestre. Eles ficaram em US$ 796 por tonelada, abaixo dos US$ 987 por tonelada em 2002. Pelas previsões da Abef, as exportações devem crescer 8% em volume neste ano, ante 1,624 milhão de toneladas em 2002. A receita cambial deve aumentar um pouco mais - entre 10% e 12% em relação aos US$ 1,4 bilhão faturados em 2002, pois se espera uma ligeira recuperação dos preços. Veja o especial :