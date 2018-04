Brasil questiona a UE sobre barreiras ao aço O governo brasileiro encaminhará pedido de consultas com a União Européia sobre a medida de salvaguarda provisória aplicada às importações de produtos siderúrgicos. Considerada contrária ao Acordo de Salvaguardas da Organização Mundial do Comércio (OMC), a iniciativa européia atingiu dois produtos de exportação brasileiros para aquele mercado, os aços finos para embalagem e os perfis de aço-liga. Nas consultas, o Brasil vai pleitear a definição de cotas específicas para garantir a continuidade de seus embarques. Essas cotas estão previstas no mesmo acordo e, portanto, a ação brasileira não marca o primeiro passo para o início de uma controvérsia na OMC sobre o assunto. Nesse encontro, o objetivo será questionar a legalidade das medidas adotadas por Bruxelas, com validade provisória de 180 dias. Como a possibilidade de recuo europeu é considerada nula, os negociadores brasileiros vão deixar clara a insatisfação do setor privado do País com o mecanismo, que vai restringir a entrada dos dois produtos na Europa. Conforme explicou um técnico do governo, a União Européia preferiu adotar cotas globais para a importação de ambos os itens, calculadas conforme a média de compras nos últimos três anos, mais 10%. Uma vez que seja ultrapassado o volume máximo, será aplicada uma tarifa de até 26%. O problema é que essas cotas não foram divididas entre os países fornecedores, como os Estados Unidos fizeram ao adotar cotas para a importação de semi-acabados. Em princípio, preencherão esses limites os siderúrgicos estrangeiros que chegarem primeiro. Essa "lei da selva" tenderia a colocar o Brasil em posição de desvantagem em relação aos provedores de aço do Leste Europeu, mais próximos do mercado de destino. Por conta disso, os negociadores brasileiros vão insistir para que a União Européia defina cotas específicas para os países fornecedores, conforme o desempenho histórico deles e as suas perspectivas de aumento de embarques. Técnicos do governo informaram que o pedido de consultas não foi encaminhado antes porque dependia da conclusão de análises das medidas adotadas pela União Européia e de seus impactos nas exportações brasileiras, realizadas em parceria como setor privado. Os mesmos técnicos ironizaram as declarações do embaixador da União Européia na OMC, Carlos Trojan, que afirmou ao Estado que os europeus estariam "abertos ao diálogo" com o Brasil. "Claro que estarão abertos ao diálogo. A realização de consultas no prazo de 40 dias é uma obrigação de todo país que adota salvaguardas", explicou. "Esse tipo de declaração faz parte da eterna sedução dos europeus." Proteção interna A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) constatou que, em março, as importações de aço vindas da Ucrânia aumentaram 141,2%, em relação à média mensal de compras externas de produtos siderúrgicos em 2001. Somaram US$ 2,340 milhões, cifra que tornou esse país o terceiro maior fornecedor para o Brasil no mês. Os dados ainda são insuficientes para indicar se esses desembarques ocorreram de forma desleal - com dumping - e se há risco de inundação do mercado brasileiro pelo aço estrangeiro barrado nos Estados Unidos e na União Européia, por conta das salvaguardas adotadas. Por enquanto, não poderiam embasar nenhum pedido de proteção comercial ao governo por parte da indústria nacional. De acordo com os números divulgados, o País importou um total de US$ 24,306 milhões em produtos siderúrgicos, no mês passado. Essa cifra representou uma queda de 31,2%, na comparação com a média mensal de compras externas de aço em 2001. Os dados mostraram ainda que houve expressivos aumentos nas importações vindas da Argentina, de 37,8%, do Canadá, de 159,2%, e de Luxembrurgo, de 265,6%. Principal fornecedor de aço do Brasil, a Argentina desembarcou US$ 7,763 milhões em produtos siderúrgicos em março. Os produtores do país vizinho se favorecem da desvalorização da moeda local, que barateia seus produtos, e do acesso ao mercado brasileiro com isenção de tarifa. Conforme a análise de um técnico do governo, a elevação das compras de aço canadense, que somaram apenas US$ 597 mil, indicam que as salvaguardas adotadas pelos Estados Unidos ainda não provocaram claro desvio do aço estrangeiro para o mercado brasileiro. O Canadá foi isentado da medida pelos Estados Unidos. Portanto, tenderia a reduzir suas vendas para outros mercados para suprir a demanda da indústria americana. O mesmo técnico ainda analisou as importações vindas de outros quatro grandes produtores de aço e que foram os mais afetados pelas iniciativas dos Estados Unidos e da União Européia. As vendas de aço da Rússia para o Brasil somaram US$ 908 mil - queda de 73,3%. As da Coréia do Sul alcançaram US$ 372 mil - queda de 35,7%. As do Japão chegaram a US$ 1,151 milhão - queda de 43,8%. A Polônia não chegou a fornecer aço para o Brasil em março.