Brasil questiona barreiras européias ao frango O Brasil questionará nesta quinta-feira na Organização Mundial do Comércio (OMC) as práticas protecionistas da União Européia (UE) em relação às exportações do frango nacional. Os diplomatas brasileiros alegarão que as medidas protecionistas adotadas por Bruxelas violam as regras internacionais do comércio. "Vamos pedir esclarecimentos sobre os motivos legais que levaram Bruxelas a tomar a decisão que afeta as exportações desde outubro", disse o conselheiro Roberto Azevedo, chefe da divisão de contenciosos do Itamaraty. Os europeus acusam os exportadores de frango do Brasil de estarem se aproveitando de uma brecha na lei da UE para vender mais para a Europa. De acordo com a norma da UE, a tarifa para carnes congeladas é de cerca de 70%. Já a tarifa para carnes salgadas, isto é, cujo processo de conserva é o sal e não o congelamento, é de apenas 15,4%. Os exportadores de frango do Brasil, de acordo com a versão européia, teriam adotado uma estratégia de colocar o mínimo exigido de 1,2% de sal na carne de frango. Assim, pagariam apenas a tarifa mais baixa para entrar no mercado europeu e seriam mais competitivos. O resultado, segundo os europeus, foi de que as exportações brasileiras de frango cresceram de forma significativa e, somente neste ano, já teriam gerado US$ 350 milhões para o País. A UE ainda verificou que, supostamente por causa do aumento da entrada do produto brasileiro, os preços europeus do frango sofreram uma forte queda. O que os brasileiros questionam, porém, é que diante dos problemas, Bruxelas decidiu elevar a exigência de teor de sal no frango de 1,2% para 1,9% para que a tarifa aplicada seja a de apenas 15,4%. Desta forma, evitariam que o produto brasileiro tivesse a mesma facilidade para entrar no mercado europeu.