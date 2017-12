Brasil questiona na OMC barreiras de importações dos EUA O Brasil irá questionar na Organização Mundial do Comércio (OMC) as barreiras às importações impostas pelos Estados Unidos não apenas ao setor agrícola nacional, mas também no setor industrial e de serviços na economia americana. A política comercial de Washington será avaliada pela OMC a partir de hoje e o Brasil aproveitará para deixar claro que não está de acordo com várias práticas adotadas pelos americanos. Apesar das queixas, o Itamaraty até hoje não fez valer o direito que recebeu da própria OMC para retaliar os Estados Unidos no caso dos subsídios ao algodão. A avaliação sobre os países ocorre periodicamente na OMC. No caso dos países em desenvolvimento, a sabatina é realizada a cada quatro anos, como no caso do Brasil. Já os países desenvolvidos são obrigados a passar pela rotina de questionamentos a cada dois anos. Neste ano, o processo que seria rotineiro em relação aos Estados Unidos ganha especial atenção diante das negociações da OMC que estão chegando em sua reta final e sem uma definição diante da falta de entendimento entre os países desenvolvidos e emergentes. O Brasil mostrará nesta reunião da OMC que não está contente com os vários programas existentes nos Estados Unidos de subsídios à agricultura. Uma crítica também que será feita pelo País é quanto ao aumento das tarifas conforme o produto apresente maior valor agregado dentro do setor agro-alimentar. Mas sendo um destino importante das exportações brasileiras de bens manufaturados, os Estados Unidos também receberão críticas quanto às barreiras que ainda aplicam contra certos produtos nacionais, como aço. O Brasil ainda promete em sua extensa lista de questões e críticas elaboradas por diferentes ministérios, incluir o setor de serviços e as dificuldades que empresas nacionais ainda encontram para atuar nos Estados Unidos.