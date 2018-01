Brasil questiona na OMC subsídios dos EUA ao algodão Os subsídios de US$ 3,2 bilhões dados pelos Estados Unidos aos produtores de algodão fizeram com que o Brasil passasse da condição de exportador do produto, em 2000, para importador de algodão neste ano. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Jorge Maeda, que está em Genebra para acompanhar a disputa aberta nesta terça-feira pelo Brasil contra a política dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) e que deverá movimentar milhões em contratações de advogados, elaboração de estudos e viagens de negociadores. Segundo Maeda, o Brasil terá que importar 120 mil toneladas de algodão para suprir o consumo nacional neste ano, que é de 850 mil toneladas. Para a próxima safra, a área plantada, que já caiu 15% entre 2000 e 2001, será reduzida em outros 4%. Para reverter a situação, a Abrapa se diz preparada para fazer altos gastos em um processo jurídico que poderá durar anos na OMC. Representantes do setor acreditam que o processo exigirá, em um primeiro momento, pelo menos US$ 400 mil em viagens, contratação de advogados e de economistas, além da elaboração de estudos que provem que as exportações brasileiras de algodão estão sendo prejudicadas pelos norte-americanos. Hoje, em Genebra, o governo brasileiro acusou os subsídios calculados em US$ 4 bilhões dos Estados Unidos de estarem causando perdas de US$ 640 milhões por ano à economia brasileira, além do desemprego. O Itamaraty fez aos delegados norte-americanos mais de 80 questões, principalmente sobre os aspectos legais que justificam os programas de apoio dos Estados Unidos aos seus produtores. Para o Brasil, os norte-americanos violam três aspectos dos acordos internacionais ao dar subsídios domésticos, subsídios às exportações e créditos aos produtores de algodão. O resultado, para o Itamaraty, é queda dos preços internacionais e como conseqüências, da renda dos produtores brasileiros, que estão passando a plantar produtos mais lucrativos, como milho. Segundo os produtores brasileiros, os preços internacionais caíram pela metade desde 1996 e estão nos patamares mais baixos em 29 anos. Enquanto isso, a produção dos Estados Unidos passou de 14 milhões de toneladas de algodão em 1998, para 20,3 milhões de toneladas em 2001. As exportações também aumentaram e o país passou a representar 38% do comércio mundial em 2001. Em 1998, os Estados Unidos representavam apenas 25%. Para o Brasil, a única explicação para esse desempenho é a ajuda estatal. A fase de consultas na OMC, que começou hoje, tem como objetivo reunir informações sobre o caso. Se o Brasil sair das reuniões insatisfeito com as explicações dos Estados Unidos, pedirá que a OMC determine se a política dos EUA está, ou não, de acordo com as regras internacionais. A decisão de seguir com o caso, porém, ficará com o próximo governo. "O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá que seguir com a disputa. Nossa produção foi afetada e não há como fazer acordo com os Estados Unidos", afirmou Maeda. Mas os norte-americanos prometem não economizar para se defenderem. A Associação de Produtores de Algodão dos Estados Unidos anunciou que dará US$ 1 milhão para que o governo defenda seus interesses. O cultivo do algodão está arraigado na história econômica dos Estados Unidos e muitos políticos são plantadores do produto. O deputado que preside o comitê de finanças do congresso norte-americano, por exemplo, recebe US$ 1 milhão por ano para plantar algodão. Os plantadores do sul dos Estados Unidos já foram até mesmo à guerra para proteger seu produto, em 1861. Os Estados do Norte defendiam, entre outras coisas, o fim do monopólio do Sul sobre a produção e comércio do algodão, o que acabou gerando, entre outros motivos, a Guerra Civil nos Estados Unidos.