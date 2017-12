Brasil reabre emissão de títulos em dólares O Tesouro Nacional anunciou na manhã desta terça-feira a reabertura da emissão de títulos públicos em dólares chamado Global 19. Em nota, o Tesouro informou que os bancos Goldman Sachs e Merrill Lynch organizam a reabertura dos papéis com vencimento em 2019. O governo não informou o valor da operação, mas, segundo fontes do mercado financeiro, a emissão teria por objetivo captar US$ 500 milhões. O Global 19 é negociado hoje a 100,75 centavos de dólar, com recuo de 0,14% em relação ao fechamento de ontem, a 100,90 centavos de dólar, segundo cotações da corretora López & León. Há atualmente US$ 1 bilhão de Global com vencimento em 2019 no mercado. A emissão original do título foi realizada em 14 de outubro de 2004, pagando taxa fixa de juros de 8,875% ao ano.