Brasil recebe empréstimo de US$ 39,5 milhões para programas A Corporação Andina de Fomento (CAF) aprovou dois empréstimos ao Brasil, de US$ 39,5 milhões no total, para o desenvolvimento de programas viários e de drenagens em áreas urbanas, informou, nesta terça-feira, a entidade multilateral com sede em Caracas, na Venezuela. O primeiro empréstimo, de US$ 21,5 milhões, será destinado ao Programa de Desenvolvimento Viário Fase II do estado de Rondônia, explicou o comunicado.O segundo, de US$ 18 milhões, será destinado ao Programa de Drenagem e Desenvolvimento Urbano de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. "São José do Rio Preto é o primeiro município que recebe financiamento da CAF, em apoio à descentralização e ao fortalecimento dos governos para executar seus planos de investimento", destacou o organismo. A CAF é uma instituição financeira multilateral que apóia o desenvolvimento sustentável de seus países-membros e a integração regional. Seus sócios são Brasil, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela, assim como 16 bancos privados da região andina.