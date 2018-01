Brasil recebe US$ 5,4 bilhões por ano de brasileiros no exterior Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que o Brasil recebe cerca de US$ 5,4 bilhões por ano em remessas feitas por brasileiros no exterior. Metade destas remessas vem dos Estados Unidos; 31% da Europa; 17% do Japão; e 2% de outros países. O estudo indica que aproximadamente 1,3 milhão de brasileiros recebem dinheiro de parentes no exterior. O destinatário no Brasil recebe em média 9,7 remessas por ano de US$ 428 em cada; 42% dos destinatários já recebem estas remessas entre um e três anos. Para 60% dos destinatários entrevistados pelo BID, 60% melhoraram a sua vida com os recursos recebidos; 46% do dinheiro vão para despesas diárias, 13% para educação; 10% para investimento comercial; 9% para poupança; 7% para propriedades; e 15% para outros. A pesquisa foi feita com duas mil entrevistas porta a porta no Brasil, durante abril de 2004, e mais 1.500 entrevistas telefônicas feitas este mês, em cidades brasileiras com grande concentração de destinatários nestas remessas. O estudo foi apresentando no seminário "As Remessas como um Instrumento de Desenvolvimento no Brasil", promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).