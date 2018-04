Brasil recicla 85% das latas de alumínio e torna-se líder mundial A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) anunciou hoje que o Brasil alcançou no ano passado um índice de reciclagem de latas de alumínio de 85%, o equivalente a 119,5 mil toneladas, um novo recorde mundial em países onde a reciclagem de latas não é obrigatória. Em 2000, o Brasil mantinha a segunda colocação no ranking mundial, atrás apenas do Japão, que apontava um índice de 81%. O Japão ainda não divulgou o índice de 2001, mas como a taxa de reciclagem naquele país vem crescendo na média de 1% ao ano, os executivos da Abal consideram que o Brasil já passou à frente. As 119,5 mil toneladas de alumínio reciclado em 2001 equivalem a 9 bilhões de latas e representam um crescimento de 16,3% sobre o volume coletado em 2000, de 102,8 mil toneladas. Mercado de R$ 850 milhões O mercado brasileiro de reciclagem de latas de alumínio movimentou R$ 850 milhões no ano passado. O volume diz respeito somente à coleta e à transformação do material, não incluindo as operações de venda de máquinas e equipamentos. A afirmação é do coordenador da comissão de reciclagem da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), José Roberto Giosa, que divulgou hoje os números do mercado de reciclagem de latas no País. Segundo o executivo, a reciclagem de latas de alumínio cresceu 26 vezes em dez anos no Brasil. "Em 1991, quando começou a reciclagem no País, registramos um volume de 4,5 mil toneladas e, em 2001, alcançamos a reciclagem de 119,5 mil toneladas". Isso indica que das 10,4 bilhões de latas produzidas no ano passado, 9 bilhões voltaram para a indústria. Junto com o crescimento da reciclagem, o Brasil aperfeiçoou o ciclo de retorno das latas. Em 1991 esse ciclo era de 60 dias e atualmente é de 31 dias, abaixo da média mundial, que é de 41 dias. Segundo Giosa, o preço do alumínio também cresceu. Em 1991, um quilo de latas era cotado a R$ 0,15, e atualmente é cotado a R$ 1,60. Segundo dados da Abal, o Brasil recuperou 257,2 mil toneladas de alumínio no ano passado, incluindo o reaproveitamento de outros produtos como panelas e autopeças. As latas foram responsáveis por 46% desse volume. Divulgação Segundo o coordenador, a alta taxa de reciclagem no Brasil se deve, entre outros fatores, ao intenso trabalho de marketing e divulgação que vem sendo feito pela indústria brasileira de alumínio na última década. "Fazemos cerca de 200 palestras por ano em escolas, clubes e igrejas", afirmou. Cerca de 150 mil pessoas vivem atualmente da coleta de latas no Brasil, recebendo de dois a quatro salários mínimos mensais (entre R$ 360 e R$ 720). "O índice de reciclagem alcançado no ano passado destrói o mito de que o brasileiro não liga para reciclagem. É só dar canais consistentes que a população responde de forma positiva.? Das 9 bilhões de latas coletadas em 2001, 20% vieram de escolas, 12% foram coletadas por entidades assistenciais, 34% por cooperativas e as demais por catadores avulsos. Leia mais sobre reciclagem nos setores de Mineração, Siderurgia, Química e Petroquímica do AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.