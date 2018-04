Brasil recorre na OMC contra barreiras do aço na Europa O Brasil recorreu, nesta manhã, à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras impostas pela União Européia (UE) à importação de produtos siderúrgicos. No mês passado, Bruxelas estabeleceu uma sobretaxa de até 24,5% sobre a importação de aço, o que irá gerar prejuízos para o Brasil no valor de US$ 60 milhões por ano. Os diplomatas brasileiros enviaram à organização e à delegação européia em Genebra um pedido de consultas, que se realizarão de acordo com o acordo de salvaguardas da OMC. Os europeus alegam que estabeleceram a salvaguarda para evitar que o mercado europeu fosse invadido pela aço excedente no comércio internacional. Na avaliação da UE, depois que os Estados Unidos colocaram uma sobretaxa de 30% à importação de produtos siderúrgicos de todo o mundo, existiria a possibilidade de que o aço que não conseguisse entrar no mercado norte-americano fosse desviado para a Europa. Durante as consultas, que ainda não têm data par ocorrer, uma das possibilidades para o Brasil será pedir aos europeus concessões tarifárias pelos prejuízos, o que é considerado uma prática legal dentro das regras da OMC. Outros países, como os Estados Unidos e o Japão, também solicitaram consultas com a UE. Outra possibilidade é tentar convencer Bruxelas de que a importação do produto brasileiro não causa dano à indústria européia e que, portanto, não necessitaria ser alvo de uma sobretaxa. O embaixador da UE na OMC, Carlos Trojan, explicou que as tarifas impostas pelos europeus são provisórias e que a sobretaxa definitiva somente será adotada em seis meses. Durante esse tempo, a tendência é de que os países se esforcem para convencer os europeus a retirar as barreiras aos seus produtos.