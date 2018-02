Brasil recorre na OMC contra subsídio agrícola dos EUA

O Brasil decidiu, nesta quarta-feira, 11, que irá recorrer a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios dados pelos Estados Unidos a seus agricultores. O Itamaraty enviará a queixa ao tribunal internacional até quinta-feira , informando que irá estabelecer consultas com Washington sobre as distorções do mercado agrícola. A consulta é a primeira fase do processo de disputa na OMC. Se em 60 dias uma solução pacífica não for encontrada, árbitros serão chamados para julgar o caso. O Brasil não é o único a abrir um caso contra os norte-americanos, pois os canadenses já iniciaram um caso similar. Ainda nesta quarta o Itamaraty soltará uma nota dando detalhes da disputa. Texto alterado às 14h22.