Brasil recorrerá à OMC contra salvaguarda dos EUA ao aço O Brasil decidiu recorrer das salvaguardas norte-americanas ao aço na Organização Mundial do Comércio (OMC). "Se vai ser na semana que vem ou na seguinte eu não sei", disse o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, acrescentando que o Itamaraty está preparando a defesa e que se trata de uma questão técnica. Amaral informou que o Brasil já fez uma consulta no âmbito do Acordo de Salvaguardas da OMC. "E agora entrará com os procedimentos, que começam também com uma consulta de recurso, um ´panel´, que é um mecanismo de solução de controvérsias na OMC", disse. Questionado sobre se o Brasil iria retaliar comercialmente os Estados Unidos, a exemplo do que fizeram a União Européia e o Japão, o ministro limitou-se a dizer que o mecanismo de solução de controvérsias da OMC pode ser concluído com uma autorização de retaliação. "O procedimento normal é que você recorre ao mecanismo de solução de controvérsias e pede compensação. Se não tiver compensação e ganhar a causa você é autorizado a impor medidas a outro país, que você pode chamar de retaliações", disse. Amaral disse também que prefere aguardar a entrega da nova proposta do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) para proteger o mercado brasileiro apenas depois de recebê-la.