Brasil reduziu vulnerabilidades, diz FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI), afirma em sua revista trimestral Finance & Development, que "políticas macroeconômicas disciplinadas, maior competitividade internacional e progressos nos reformas estruturais reduziram as vulnerabilidades" do Brasil nos últimos anos, mas alerta que "grandes desafios persistem" para o país. A revista dedica a sua coluna Focus ao País, com um página de gráficos e comentários sobre o desempenho da economia brasileira. "A performance das exportações tem sido notável, levando a uma impressionante reviravolta na conta corrente", disse o Fundo. "Como resultado, a necessidade de financiamento externo bruto caiu e os indicadores de reservas têm melhorado constantemente." Mas o FMI observa que apesar de avanços, o crescimento da renda per capita continua a decepcionar "indicando a necessidade de mais reformas estruturais, incluindo o fortalecimento dos mercados de crédito interno para estimular investimentos". Além disso, "a pobreza e a desigualdade social persistem, ressaltando a necessidade uma carga tributária distribuída mais igualitariamente e da melhora na maneira que os recursos públicos são utilizados".