Brasil registra saída de US$ 2,5 bilhões em março

BRASÍLIA - Depois de registrar saídas líquidas inéditas de US$ 9,294 bilhões em fevereiro, o fluxo cambial brasileiro ficou negativo em março em US$ 2,543 bilhões, conforme informou nesta quarta-feira, 6, o Banco Central.

O fluxo cambial do ano até o dia 1º de abril ficou no vermelho em US$ 10,021 bilhões ante saldo negativo de US$ 10,392 bilhões visto até o dia 24. Em igual período do ano passado, as entradas superaram os envios em US$ 5,114 bilhões. No início de 2015, os investidores estavam animados com a nova composição da equipe econômica, liderada pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

A saída de dólares pelo canal financeiro em março foi de US$ 4,280 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 50,946 bilhões e de retiradas no total de US$ 55,226 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. No ano, a retirada de dólares por esse canal é de US$ 17,303 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no comércio exterior, o saldo de março ficou positivo em US$ 1,737 bilhão, com importações de US$ 11,412 bilhões e exportações de US$ 13,149 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,963 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,916 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,270 bilhões em outras entradas. Em 2016, o saldo está positivo em US$ 7,282 bilhões.