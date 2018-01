Brasil registra saldo em conta corrente de US$ 2,38 bi O Brasil apresentou em setembro superávit em conta corrente de US$ 2,380 bilhões. No mesmo mês do ano passado, o saldo foi positivo em US$ 1,749 bilhões. De janeiro a setembro, a conta corrente apresentou superávit de US$ 11,062 bilhões, o equivalente a 1,91% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, o saldo foi superavitário em US$ 9,720 bilhões, o correspondente a 2,16% do PIB. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em setembro, o superávit em conta corrente ficou em US$ 13,081 bilhões, o correspondente a 1,78% do PIB.