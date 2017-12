Brasil registra saldo negativo de US$ 242 milhões com exterior A conta corrente do balanço de pagamentos - registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo - teve, em novembro, um déficit de US$ 242 milhões, segundo informou hoje o Banco Central (BC). Foi o primeiro déficit mensal registrado pelo BC desde abril, quando a conta corrente apresentou um resultado negativo de US$ 776 milhões. Apesar do déficit de novembro, a conta corrente acumula, de janeiro a novembro, um superávit de US$ 10,367 bilhões, valor que corresponde a 1,90% do PIB. Para o ano de 2004, o BC revisou sua projeção de superávit em conta corrente de US$ 9,2 bilhões (1,63% do PIB) para US$ 10,7 bilhões (1,80% do PIB). No período de 12 meses até novembro, o superávit em conta corrente está acumulado em US$ 10,696 bilhões. Este valor equivale a 1,82% do PIB. A conta corrente do balanço de pagamentos é formada pela balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). Além da conta corrente, o balanço de pagamentos é formado ainda pela balança de capitais, onde são registrados o capital das firmas estrangeiras que ingressam no País, o capital estrangeiro que ingressa sob a forma de empréstimos, os empréstimos do FMI, etc.). No mês passado, os investimentos estrangeiros diretos foram de US$ 1,319 bilhão, segundo o BC. O valor é um pouco superior ao resultado de outubro, quando os investimentos diretos somaram US$ 1,316 bilhão. No período de janeiro a novembro, os investimentos diretos estão acumulados em US$ 15,016 bilhões. O BC manteve, ao mesmo tempo, a projeção de fluxo de investimento direto para este ano de 2004 em US$ 17 bilhões. Para 2005, a estimativa do BC para investimento direto também não foi alterada e permanece em US$ 14 bilhões.