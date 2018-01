Brasil registra saldo positivo de US$ 911 milhões com exterior A conta de transações correntes do balanço de pagamentos apresentou, em outubro, superávit de US$ 911 milhões. O resultado foi obtido com superávit na balança comercial de US$ 3,686 bilhões e um saldo negativo de US$ 3,081 bilhões na conta de serviços e renda. De janeiro a outubro, o superávit acumulado em conta corrente é de US$ 11,974 bilhões, equivalente a 1,85% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em outubro, a conta de transações correntes apresenta superávit de US$ 12,959 bilhões, equivalente a 1,73% do PIB. Investimento estrangeiro O ingresso de investimentos estrangeiros diretos (IED) no País atingiu, em outubro, US$ 825 milhões. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, o saldo de investimentos estrangeiros diretos é de US$ 12,612 bilhões, equivalente a 1,95% do PIB. Em outubro do ano passado, os investimentos somaram US$ 1,316 bilhão e no acumulado janeiro-outubro de 2004 somavam US$ 13,697 bilhões, ou 2,73% do PIB daquele período. No acumulado dos últimos 12 meses, o IED atingiu US$ 17,081 bilhões, correspondente a 2,28% do PIB. O resultado da conta capital e financeira, na qual está inserido o investimento direto estrangeiro, foi superavitário, em outubro, em US$ 2,122 bilhões. Em outubro de 2004, essa conta apresentava déficit de US$ 1,720 bilhão. De janeiro a outubro de 2005, a conta capital tem déficit de US$ 1,157 bilhão. No mesmo período do ano passado, o saldo foi negativo em US$ 8,893 bilhões.