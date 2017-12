Brasil reitera respeito às decisões da Bolívia, diz agência O ministro de Minas e Energia do Brasil, Silas Rondeau e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, reiteraram seu "absoluto respeito" as decisões soberanas do governo boliviano manifestadas no decreto supremo 28701 (da nacionalização das companhias petrolíferas), diz hoje a primeira página de internet da Agência Boliviana de informação (ABI). A agência acrescenta que será formada uma comissão bilateral de alto nível, para discutir um acordo que será implementado sobre as novas normas.