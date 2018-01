Brasil resiste bem à crise na Tailândia, diz equipe econômica O risco de o Brasil sofrer reflexos da crise na Tailândia mereceu avaliações diferentes por parte de integrantes da equipe econômica. Enquanto o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, avaliou que o País está "imune" às turbulências graças à boa situação das contas externas brasileiras, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, foi mais cauteloso. "Os efeitos no Brasil inicialmente não parecem significativos, mas é preciso aguardar algumas semanas", disse. Ele observou, porém, que o País resistiu bem diante do susto tomado, no início da semana, pelo mercado internacional. "O prêmio de risco Brasil ficou estável, houve até uma pequena melhora na margem, o que mostra o aumento da capacidade de resistência a choques." Bevilaqua lembrou que, no passado, em situações de volatilidade no mercado internacional, os ativos brasileiros eram os que mais sofriam, mas este ano a situação se mostrou diferente e os ativos brasileiros têm sido menos afetados do que os de outros países. "Os investidores sabem diferenciar e ver que a economia brasileira tem uma situação melhor de balanço de pagamentos", disse Bevilaqua.