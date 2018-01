Brasil restringe importações de tecidos de Coréia do Sul e Taiwan A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu aplicar salvaguardas para a importação de algumas classificações de tecidos sintéticos da Coréia do Sul e de Taiwan, atendendo a pedido de fabriantes nacionais. No caso da Córeia do Sul, um acordo limitou a entrada de tecidos sintéticos no Brasil até 15.606 toneladas neste ano. Para 2004, esta quota aumentará 8%. Para Taiwan foi fixada unilateralmente uma quota de 16.165 toneladas para 2003, com incremento de 6% para 2004. Estes dois países representaram 80% das importações brasileiras de tecidos sintéticos entre setembro de 2000 e agosto de 2001. A medida foi adotada após análise do pedido de restrição de importações destes tecidos pelo Sindicato das Indústrias de Tecelagens de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d?Oeste e Sumaré (Sinditec), no Estado de São Paulo. O sindicato representa 64 empresas produtoras de tecidos sintéticos, que respondem por mais de 65% da produção nacional. O Sinditec argumentou que o volume crescente das importações e os baixos preços estão provocando danos à indústria nacional. Segundo a Camex, aparentemente mais de 65% do consumo aparente de tecidos sintéticos é atendido por produtos vindo do exterior. A participação da indústria nacional no mercado doméstico, segundo o governo, caiu 60,7% em três anos. O Brasil pediu consultas na Organização Mundial do Comércio (OMC), ao amparo do Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV). Como resultado das consultas Brasil e Coréia do Sul assinaram um acordo bilateral em 17 de janeiro deste ano fixando as cotas para dois anos. No entanto, com Taiwan não foi possível um entendimento mútuo e o Brasil decidiu aplicar uma medida de salvaguarda.