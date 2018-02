Brasil retira antidumping sobre resina PET argentina O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, informou hoje que o governo brasileiro decidiu retirar a medida antidumping aplicada sobre resina PET de origem argentina. De acordo com o ministro, a decisão está baseada em um compromisso do governo da Argentina de retirar a controvérsia que moveu na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre essa iniciativa do Brasil.