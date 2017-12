Brasil retoma exportações de carne suína para a Rússia O Brasil conseguiu nesta quarta-feira retirar a última barreira para retomar a exportação de carne suína para a Rússia. O governo russo assinou documento aceitando a certificação por município para as áreas livres da doença de Aujeszky, que afeta o rebanho. A certificação por município permitirá a retomada das exportações, ainda nesta semana, de carne suína do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. "O impasse com a Rússia está resolvido", afirmou o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs), Cláudio Martins.