Brasil retomará exportações de suínos para Rússia O Brasil retomará as exportações de carne suína de Santa Catarina para a Rússia no dia 1º de abril, mas terá que fornecer um certificado adicional de sanidade para cada lote embarcado para o mercado russo. O certificado adicional será exigido para os embarques feitos entre abril e outubro. "O Brasil recuperou sua credibilidade no mercado externo", comemorou hoje o secretário-executivo do ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio. A Rússia é o principal destino da carne suína brasileira, representando 85% das exportações totais. No ano passado, as vendas de carne de porco para a Rússia renderam US$ 375,779 milhões ao País de um total de US$ 481,435 milhões. As exportações de Santa Catarina para a Rússia estão suspensas desde o dia 23 de dezembro, quando os russos alegaram que o rebanho suíno do Estado estava contaminado com Aujeskzy, uma doença, e suspenderam as importações. Mesmo com o embargo suspenso, uma missão do ministério da Agricultura viajará domingo para Moscou na tentativa de firmar outros acordos comerciais, entre eles, a possibilidade de venda de carne suína em troca de trigo. Essa venda seria feita fora da cota estabelecida pela Rússia para compra de carnes, que vale a partir de abril. Será possível ter mais detalhes sobre a negociação após o dia 4 de abril, quando os técnicos voltarão ao Brasil. Da Rússia, os técnicos viajarão para a Arábia Saudita, onde avaliarão os procedimentos técnicos para detectar os níveis de nitrofurano nos lotes de frango. Dimarzio afirma estar otimista em relação às exportações de carnes. Para a carne bovina, ele prevê exportações de 1,2 milhão de toneladas em 2003.