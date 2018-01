Brasil reverte necessidade de financiamento externo em 2003 O Brasil reverteu no ano passado, pela primeira vez em 10 anos, a necessidade de financiamento que marcou a economia do País de 1993 a 2002. No ano passado, houve uma reversão desse quadro e o País apresentou capacidade de financiamento de R$ 11,7 bilhões, ou seja, o País fechou as suas contas e ainda sobrou um excedente de quase R$ 12 bilhões, a maior parte aplicado em depósitos bancários no exterior. Os dados da economia nacional do ano passado foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O gerente de contas trimestrais do instituto, Roberto Olinto, disse que, com a geração de capacidade de financiamento, "a economia não precisou de recursos externos e aumentou suas reservas, o que é um ponto importante". O gerente do departamento de contas nacionais, Carlos Sobral, destacou que sem necessidade de captação de recursos externos para fechar as contas, há menor pressão sobre o câmbio, o que com certeza colaborou no controle da inflação no ano passado.